Президент США зустрівся з лідерами Конгресу з питання виділення допомоги Україні

Президент США Джо Байден обговорив на зустрічі з лідерами Конгресу своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та інші заходи національної безпеки, повідомляє Білий дім.

"На зустрічі президент Байден наголосив на важливості того, щоб Конгрес забезпечив Україну необхідними ресурсами, включно із засобами протиповітряної оборони та артилерії (...). Президент обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України Сполучених Штатів і всього світу", - ідеться в повідомленні.

Байден зазначив, що "нездатність Конгресу діяти ставить під загрозу національну безпеку США, альянс НАТО".

"Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України і послати сильний сигнал про рішучість США", - заявили в Білому домі.

Зі свого боку, як повідомляють американські ЗМІ, спікер Палати представників Майк Джонсон після зустрічі з Байденом заявив, що ситуація на кордоні США для нього залишається головним пріоритетом. "Ми маємо наполягати на тому, щоб кордон був головним пріоритетом", - зазначив він.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл повідомив, що Сенат наступного тижня може розпочати роботу над запитом Байдена щодо виділення коштів на цілі нацбезпеки, зокрема на допомогу Україні.

Зі свого боку лідер демократів у Сенаті Чак Шумер повідомив, що на зустрічі в Білому домі було "величезну увагу приділено Україні".

"Уперше я налаштований оптимістично. Уперше я думаю, що шанси домогтися цього в Сенаті більші, ніж не домогтися цього", - сказав він.

Як повідомляють ЗМІ, експерти з безпеки на зустрічі в Білому домі в середу поінформували Джонсона та інших лідерів Конгресу про важку ситуацію, з якою зіткнулася Україна.