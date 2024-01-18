Росіяни обстріляли дев'ять громад Сумської області

Російські окупаційні війська за добу обстріляли дев'ять громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 181 вибух. Обстріли зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотинська, Великописарівська, Глухівська, Шалигінська, Середино-Будська та Есманська громада.

У Білопільській громаді відбулися скидання вибухового пристрою типу ВОГ із БпЛА (2 вибухи), обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух), обстріли зі ствольної артилерії (13 вибухів), з гранатометів (13 вибухів) та обстріли з міномету (10 вибухів).

У Краснопільській росіяни здійснили обстріл з гранатомета (20 вибухів), авіаудар з вертольота (пуск 3 ракет НУРС (3 вибухи), мінометні обстріли (17 вибухів), обстріл FPV дроном-камікадзе (4 вибухи), зі ствольної артилерії (9 вибухів) та скидання з БпЛА 6 вибухових предметів типу ВОГ.

У Юнаківській ворог обстрілював з мінометів (45 вибухів) та ствольної артилерії (5 вибухів) та САУ (6 вибухів).

У Середино-Будській зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (2 вибухи).

У Глухівській був мінометний обстріл (2 вибухи).

У Шалигінській росіяни скинули 6 хв.

У Великописаревській були мінометні обстріли (3 вибухи) та обстріл із ствольної артилерії (7 вибухів).

В Есманьській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи)

У Хотинській ворог обстрілював із мінометів (2 вибухи).