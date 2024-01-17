Україна закликала НАТО збільшити постачання зброї

У середу, 17 січня, відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні начальників оборони, повідомляє пресслужба Місії України при НАТО.

"Військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан від імені Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників. Він розповів про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на пріоритетних потребах Збройних сил України, закликав збільшити постачання зброї, зокрема, системи протиповітряної оборони та ракет", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.