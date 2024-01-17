У Херсоні за день загинули двоє місцевих жителів, жінка дістала поранення

Через обстріли з боку російських окупаційних військ у Херсоні загинули двоє чоловіків, жінка дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На цю годину в Херсонській міській територіальній громаді, за офіційними даними, внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ постраждало троє людей", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як уточнив Мрочко, "двоє загинули. Чоловікам було 37 і 65 років. Один на момент ворожої атаки перебував на вулиці, інший у власному авто. Жінка 71 року отримала поранення. Вона була у приміщенні, коли армія рф вчергове вдарила по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега".

За його даними, в результаті ворожих обстрілів "пошкоджено будинки, автомобілі, електромережі, виникли кілька пожеж".