Події

21:02 17.01.2024

У Херсоні за день загинули двоє місцевих жителів, жінка дістала поранення

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У Херсоні за день загинули двоє місцевих жителів, жінка дістала поранення

Через обстріли з боку російських окупаційних військ у Херсоні загинули двоє чоловіків, жінка дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На цю годину в Херсонській міській територіальній громаді, за офіційними даними, внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ постраждало троє людей", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як уточнив Мрочко, "двоє загинули. Чоловікам було 37 і 65 років. Один на момент ворожої атаки перебував на вулиці, інший у власному авто. Жінка 71 року отримала поранення. Вона була у приміщенні, коли армія рф вчергове вдарила по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега".

За його даними, в результаті ворожих обстрілів "пошкоджено будинки, автомобілі, електромережі, виникли кілька пожеж".

 

 

 

 

 

Теги: #херсон #постраждалі #обстріли

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