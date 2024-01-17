Офіс генпрокурора та представництво Міжнародної організації з міграції в Україні підписали Угоду про співпрацю

Генеральний прокурор Андрій Костін і голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Алессія Скіавон підписали нову Угоду про співпрацю, покликану зміцнити партнерство, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Ця угода присвячена питанням запобігання нелегальній міграції, протидії торгівлі людьми, відшкодуванню шкоди постраждалим та впровадженню людиноцентричних підходів", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Костін наголосив, що Офіс генпрокурора і Міжнародна організація з міграції мають довгу історію співробітництва, яка лише посилилася з початком повномасштабного вторгнення.

"Переконаний, що разом ми зможемо поліпшити сервіси та систему підтримки тих, чиє життя було зруйноване російською агресією", - зазначив він.