Міжнародна конференція з повернення українських дітей, депортованих РФ, відбудеться в Латвії - Кондратюк

Міжнародна конференція з питання повернення українських дітей, незаконно депортованих Російською Федерацією, відбудеться в Латвії, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Будь-яка конференція, зокрема міжнародна, яка планується в Латвії, - це великий крок уперед, тому що саме на таких майданчиках ми можемо обговорити ті питання, які є важливими: методи, механізми, інструменти повернення наших дітей додому", - сказала Кондратюк на спільному зі спікеркою парламенту Латвії Дайгою Мієрінею брифінгу в Чернігові в середу.

Вона наголосила, що Україні дуже важливо, щоб якомога більше людей у різних країнах світу дізналися про масштаби депортації українських дітей Російською Федерацією.

"На жаль, насправді про таку велику проблему, про такі великі масштаби, в яких Російська Федерація викрадає, примусово вивозить наших дітей, мало знають у світі", - зазначила Кондратюк.

Віцеспікерка нагадала, що сейм Латвії першим серед парламентів ухвалив резолюцію, в якій закликав Російську Федерацію повернути до України всіх незаконно переміщених українських дітей, які перебувають на території РФ і Білорусі. Вона висловила сподівання, що кількість парламентів, які наслідують приклад Латвії, збільшуватиметься.

Кондратюк висловила жаль, що поки що вдалося повернути в Україну не так багато дітей.

"Тому для нас це перспективна і дуже важлива тема, вона дуже непроста, вона дуже чутлива, але я сподіваюся, що цей проєкт, який розпочато вже... щодо повернення наших дітей... матиме продовження", - сказала Кондратюк.

Як повідомлялося, Мієріня у вівторок прибула до України з офіційним візитом.