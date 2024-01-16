Події

22:47 16.01.2024

Відомо про 11 постраждалих унаслідок ракетного удару по житловій забудові в центрі Харкова

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Наразі відомо про одинадцять постраждалих унаслідок ракетного удару по обласному центру, повідомив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова у вівторок увечері.

"Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в центрі Харкова, пошкоджено багатоповерхові будинки. 43-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Ще десять осіб - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #україна #харьків #ракетний_удар

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