Відомо про 11 постраждалих унаслідок ракетного удару по житловій забудові в центрі Харкова

Наразі відомо про одинадцять постраждалих унаслідок ракетного удару по обласному центру, повідомив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова у вівторок увечері.

"Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в центрі Харкова, пошкоджено багатоповерхові будинки. 43-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Ще десять осіб - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.