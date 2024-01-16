Події

08:50 16.01.2024

Окупанти за добу завдали понад 160 ударів по громадах Запорізької області, поранено жінку

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Окупанти за добу завдали понад 160 ударів по громадах Запорізької області, поранено жінку

Російські окупанти за добу завдали понад 160 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, поранено жінку, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок уранці.

"За минулу добу окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

Малашко уточнив, що внаслідок атаки БПЛА по обласному центру поранення дістала 32-річна жінка. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

За даними ОВА, 125 артобстрілів припали на території Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине.

Рашисти здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки та Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтаву, Лугівське та Роботине.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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