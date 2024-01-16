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03:40 16.01.2024

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

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Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

 Війська РФ за минулий день, 15 січня, обстріляли з різних видів зброї шість прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади", - вказується в повідомленні.

За даними ОВА, окупанти били з мінометів по громадах: Краснопільській (33 вибухи), Новослобідській (12 вибухів), Миропільській (3 міни), Великописарівській (14 вибухів).

Також на територію Юнаківської громади здійснено скидання вибухового предмета з БПЛА (1 вибух) і мінометні обстріли (7 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів), обстріли з РСЗВ (5 вибухів), гранатометів (16 вибухів) і зі стрілецького озброєння.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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