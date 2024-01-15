Ігнат: Російському літаку Іл-22 реанімація не допоможе, А-50 був і є пріоритетною ціллю для Повітряних сил ЗСУ

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував знищення ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління противника Іл-22.

"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті!" - написав Ігнат на своїй сторінці у фейсбуці.

Речник наголосив, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для Повітряних сил.

"І донині знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз! Пишаюсь службою в Повітряних силах ЗС України!" - зазначив Ігнат.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про знищення українськими силами ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління противника Іл-22.