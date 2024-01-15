Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проігнорував виклики до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для надання пояснень, тому агентство змушене було скласти протокол про корупцію у зв'язку з розголошенням інформації про викривача, до розгляду протоколу в суді воно непричетне, наголошує голова НАЗК Олександр Новіков.

"Восени набули чинності перші рішення Вищого антикорупційного суду про виплату винагороди викривачам (корупції). Уже три місяці НАЗК працює над тим, щоб уряд здійснив виплату цих коштів, як і обіцяв президент. Уряд, на жаль, блокує виплату цих коштів", - сказав Новіков у понеділок на пресконференції в Києві.

"Більше того, ми з'ясували, що не просто блокується виплата винагороди викривачам, а й сам уряд в окремих випадках - протокол щодо прем'єр-міністра - порушує права викривачів", - додав він.

Новіков стверджує, що прем'єр "проігнорував виклики до НАЗК і не з'явився для надання пояснень, і закон передбачає, що ми змушені скласти протокол на підставі наявних матеріалів і направити його до суду".

"Тут не може бути й мови про недоведення справи до кінця, оскільки роль національного агентства завершується на етапі направлення протоколу до суду. Далі в нас немає жодних повноважень у самому процесі. Далі - прокурори Офісу генерального прокурора підтримують цей протокол, і суд ухвалює рішення, незалежно від Нацагентства", - сказав голова НАЗК.

Новіков повідомив, що протокол про корупцію стосовно Шмигаля вже направлено до суду.

Як повідомлялося, 11 січня Новіков повідомив про складання протоколу щодо прем'єр-міністра України за незаконне розголошення інформації про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Прессекретар прем'єр-міністра Ольга Куришко повідомила, що Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача, а міністр юстиції Денис Малюська назвав протокол "голослівним звинуваченням", зазначивши, що юридично документ має низьку якість.