Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працював у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

"Провели плідну роботу з командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки для підвищення ефективності застосування військ на основі наявних ресурсів та оперативної обстановки", - написав Залужний у телеграм-каналі в неділю.

Із командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою "детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря", додав Залужний.