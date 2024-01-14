Події

10:15 14.01.2024

Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

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Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працював у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

"Провели плідну роботу з командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки для підвищення ефективності застосування військ на основі наявних ресурсів та оперативної обстановки", - написав Залужний у телеграм-каналі в неділю.

Із командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою "детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря", додав Залужний.

Теги: #війна #зсу #залужний

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