Події

07:01 13.01.2024

13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 хв читати
13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 689 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 689 RUSSIAN AGRESSION

13 січня відзначають День дошки візуалізації цілей, День здійснення мрії.

У США - День пам'яті Стівена Фостера, День гумового каченяти, у Фінляндії та Швеції - День Святого Кнуда, у Литві - День захисників свободи, у Монголії - День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять Єрміла і Стратоніка Сингідонських.

Ще цього дня:

1910 - Із Нью-Йорка прозвучала перша публічна радіотрансляція;

1936 - У Варшаві оголошено вироки на судовому процесі проти 12-ти членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув'язненням;

1942 - Почалося примусове вивезення населення України до Німеччини (остарбайтери);

1942 - Конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною, що відбулася в Лондоні, ухвалила декларацію про покарання воєнних злочинців;

1965 - Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг і мер Міннеаполіса Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня Днем української незалежності.

1989 - У Великій Британії комп'ютери були вперше паралізовані вірусом "Friday the 13th" ("П'ятниця, 13-те"), відомим також під назвою "Jerusalem", що періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю;

1991- У литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ "Альфа" штурмував міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця. У Литві цей день відзначається як День захисників свободи;

1992 - Україна і Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини;

1992 - Республіка Кіпр визнала незалежність України;

1993 - У Парижі представники 130 країн підписали "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення";

2000 - Про свою відставку з посади голови компанії "Microsoft" заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Гейтс;

2010 - Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їхньою смертю;

2015 - Теракт під Волновахою під час російської збройної агресії проти України;

2020 - Перший підтверджений випадок COVID-19 за межами Китаю - у Таїланді.

Церковне свято

Єрміл і Стратонік Сингідонські були християнськими мучениками, які постраждали за свою віру в 3-4 століттях від рук римського царя Лікінія.

Єрміл був дияконом у місті Сингідон (сучасний Белград), і проповідував Слово Боже. Стратонік був наглядачем в’язниці, куди запроторили Єрміла, і таємно сповідував християнство. Вони були друзями і підтримували один одного. Їх довго і жорстоко мучили, але вони не зрадили своєї віри і були вбиті. Їхні тіла були кинуті у вогонь, але не згоріли і були поховані християнами.

Іменини: Максим, Яків, Петро.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #13січня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:41 12.01.2024
12 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:49 11.01.2024
11 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:56 10.01.2024
10 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:53 09.01.2024
9 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:29 08.01.2024
8 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:02 07.01.2024
7 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:56 06.01.2024
6 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:55 05.01.2024
5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:49 04.01.2024
4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 03.01.2024
3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія атакує Україну "Кинджалами"

У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

ОСТАННЄ

Війська РФ продовжують масовану ракетну атаку України, знову запустили "Кинджали"

Росія атакує Україну "Кинджалами"

У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

Групи біженців із РФ проникають на територію Фінляндії, незважаючи на закриття кордонів

Російські війська за день 50 разів обстріляли громади Сумської області

ВПК Болгарії працює цілодобово без вихідних, значна частина продукції йде в Україну

РФ побоюється надходження винищувачів F-16 на озброєння ЗСУ - розвідка Естонії

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА