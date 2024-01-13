13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 689 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 689 RUSSIAN AGRESSION

13 січня відзначають День дошки візуалізації цілей, День здійснення мрії.

У США - День пам'яті Стівена Фостера, День гумового каченяти, у Фінляндії та Швеції - День Святого Кнуда, у Литві - День захисників свободи, у Монголії - День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять Єрміла і Стратоніка Сингідонських.

Ще цього дня:

1910 - Із Нью-Йорка прозвучала перша публічна радіотрансляція;

1936 - У Варшаві оголошено вироки на судовому процесі проти 12-ти членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув'язненням;

1942 - Почалося примусове вивезення населення України до Німеччини (остарбайтери);

1942 - Конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною, що відбулася в Лондоні, ухвалила декларацію про покарання воєнних злочинців;

1965 - Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг і мер Міннеаполіса Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня Днем української незалежності.

1989 - У Великій Британії комп'ютери були вперше паралізовані вірусом "Friday the 13th" ("П'ятниця, 13-те"), відомим також під назвою "Jerusalem", що періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю;

1991- У литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ "Альфа" штурмував міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця. У Литві цей день відзначається як День захисників свободи;

1992 - Україна і Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини;

1992 - Республіка Кіпр визнала незалежність України;

1993 - У Парижі представники 130 країн підписали "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення";

2000 - Про свою відставку з посади голови компанії "Microsoft" заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Гейтс;

2010 - Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їхньою смертю;

2015 - Теракт під Волновахою під час російської збройної агресії проти України;

2020 - Перший підтверджений випадок COVID-19 за межами Китаю - у Таїланді.

Церковне свято

Єрміл і Стратонік Сингідонські були християнськими мучениками, які постраждали за свою віру в 3-4 століттях від рук римського царя Лікінія.

Єрміл був дияконом у місті Сингідон (сучасний Белград), і проповідував Слово Боже. Стратонік був наглядачем в’язниці, куди запроторили Єрміла, і таємно сповідував християнство. Вони були друзями і підтримували один одного. Їх довго і жорстоко мучили, але вони не зрадили своєї віри і були вбиті. Їхні тіла були кинуті у вогонь, але не згоріли і були поховані християнами.

Іменини: Максим, Яків, Петро.