Події

04:36 13.01.2024

Групи біженців із РФ проникають на територію Фінляндії, незважаючи на закриття кордонів

1 хв читати
Групи біженців із РФ проникають на територію Фінляндії, незважаючи на закриття кордонів

 Фінські прикордонники заарештували групу чоловіків, які незаконно перетнули закритий російський кордон через ліс, що свідчить про загострення напруженості між РФ і країною НАТО Фінляндією, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що для уряду країни тривожним знаком є те, що особи, які шукають притулку, прибувають попри закриття контрольно-пропускних пунктів.

"Кордон простягається на 1300 км, і його довжину складно контролювати, хоча по обидва боки він оточений густим лісом, а сніговий покрив перешкоджає його перетинанню", - сказано в повідомленні.

У Фінляндії заявляють, що російська влада допомагає прохачам притулку дістатися до кордону, щоб чинити тиск на нового члена НАТО, що можна назвати гібридною операцією.

Як повідомлялося, влада Фінляндії до 11 лютого продовжила закриття кордону з Росією, заявила глава фінського МВС Марі Рантанен.

"Фінляндія залишає закритим кордон із Росією до 11 лютого", - наводить Bloomberg слова Рантанен. Вона додала, що влада ухвалила таке рішення "з метою захисту національної безпеки".

Теги: #рф #біженці #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:29 13.01.2024
У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

07:13 12.01.2024
Окупанти пропонують жителям Херсонської області видачу вугілля в обмін на російський паспорт

Окупанти пропонують жителям Херсонської області видачу вугілля в обмін на російський паспорт

21:28 11.01.2024
Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

18:48 11.01.2024
Офіс генпрокурора має перші підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї - Костін

Офіс генпрокурора має перші підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї - Костін

18:46 11.01.2024
Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії має бути створений у рамках ООН - Рінкевичс

Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії має бути створений у рамках ООН - Рінкевичс

16:15 11.01.2024
Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

11:01 11.01.2024
Іран розробив новий "Шахед" і близький до надання РФ балістичних ракет - ISW

Іран розробив новий "Шахед" і близький до надання РФ балістичних ракет - ISW

22:02 09.01.2024
РФ посилила примусову мобілізацію в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей

РФ посилила примусову мобілізацію в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей

13:20 09.01.2024
Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

07:54 09.01.2024
Втрати окупантів за добу становили 820 людей

Втрати окупантів за добу становили 820 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві та більшості областей оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі

ОСТАННЄ

США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

Російські війська за день 50 разів обстріляли громади Сумської області

ВПК Болгарії працює цілодобово без вихідних, значна частина продукції йде в Україну

РФ побоюється надходження винищувачів F-16 на озброєння ЗСУ - розвідка Естонії

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

Україна за останні місяці збільшила фортифікацію північної частини кордону на 63%

У НАТО впевнені, що Конгрес США схвалить фінансову допомогу Україні

Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА