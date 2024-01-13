Групи біженців із РФ проникають на територію Фінляндії, незважаючи на закриття кордонів

Фінські прикордонники заарештували групу чоловіків, які незаконно перетнули закритий російський кордон через ліс, що свідчить про загострення напруженості між РФ і країною НАТО Фінляндією, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що для уряду країни тривожним знаком є те, що особи, які шукають притулку, прибувають попри закриття контрольно-пропускних пунктів.

"Кордон простягається на 1300 км, і його довжину складно контролювати, хоча по обидва боки він оточений густим лісом, а сніговий покрив перешкоджає його перетинанню", - сказано в повідомленні.

У Фінляндії заявляють, що російська влада допомагає прохачам притулку дістатися до кордону, щоб чинити тиск на нового члена НАТО, що можна назвати гібридною операцією.

Як повідомлялося, влада Фінляндії до 11 лютого продовжила закриття кордону з Росією, заявила глава фінського МВС Марі Рантанен.

"Фінляндія залишає закритим кордон із Росією до 11 лютого", - наводить Bloomberg слова Рантанен. Вона додала, що влада ухвалила таке рішення "з метою захисту національної безпеки".