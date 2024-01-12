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19:55 12.01.2024

США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

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США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

Україна і США провели вже дві зустрічі щодо двосторонніх гарантій безпеки, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми вже розпочали двосторонні переговори з вашим урядом, зокрема з Офісом президента, різними урядовими установами, де ми обговорюємо, якими будуть ці двосторонні зобов'язання у сфері безпеки з нашого боку. Отже, наразі у нас було дві зустрічі. Це триватиме. Адміністрація Байдена глибоко прихильна до цього", - сказала вона на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Пані посол додала, що перш ніж "дійти до мети", ще потрібно провести обговорення.

Вона також наголосила, що Сполучені Штати сповнені рішучості допомогти Україні захистити себе й стримати майбутню агресію, ключовою частиною чого є безпека. Брінк зазначила, що США "у стратегічному сенсі взяли на себе широкі зобов'язання щодо членства України в НАТО", але до цього часу має бути "міст".

"Тому минулого літа у Вільнюсі в межах саміту НАТО "Велика сімка" зібралася разом й оголосила про підтримку багатосторонніх і двосторонніх гарантій безпеки. Це буде цей міст", - пояснила посол.

Теги: #сша #безпека #переговори

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