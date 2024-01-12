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19:36 12.01.2024

Демченко: Під час перетину кордону прикордонники мають право запитати у військовозобов'язаного документи з ТЦК про відстрочку від призову

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Демченко: Під час перетину кордону прикордонники мають право запитати у військовозобов'язаного документи з ТЦК про відстрочку від призову

Працівники Держприкордонслужби мають право запитати у військовозобов'язаного документи з Територіального центру комплектування, де має бути відмітка про відстрочку від призову, для можливості виїзду за кордон, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Прикордонники діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану... Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

"...Прикордонники зважають... що люди досить часто використовують підробки та фальсифіковані документи (для нелегального перетину кордону військовозобов'язаними - ІФ-У) і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й мають право вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування, військово-облікові документи, де в тому числі є відмітка про відстрочку від призову", - додав речник ДПСУ.

Демченко порадив військовозобов'язаним оновити свої дані в ТЦК і документи про військовий облік, для можливості перетину кордону. Крім цього, у них має бути позначка про відстрочку.

Речник додав, що за час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 злочинних угруповань, які сприяли переправленню чоловіків за кордон, зокрема шляхом підроблення документів.

 

Теги: #кордон #документи #військовозобовязані

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