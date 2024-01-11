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21:55 11.01.2024

Партнери передали Україні "деяку далекобійну зброю", яка знищила 26 гелікоптерів і 12 літаків РФ за добу

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Партнери передали Україні "деяку далекобійну зброю", яка знищила 26 гелікоптерів і 12 літаків РФ за добу

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами балтійських медіа розповів, що держави-партнери передали Україні "деяку далекобійну зброю", яка знищила 26 гелікоптерів і 12 літаків Росії за добу.

"Партнери знають, що "деяка далекобійна зброя", яку вони нам дали, "деяка", я зараз не буду говорити, яка, але вони зараз, слухаючи мене, розуміють - ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які піднімалися й запускали ракети, проти яких ці системи (західна ППО - ІФ-У) і працювали, збивали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - заявив він.

При цьому, Зеленський наголосив, що "ця передана партнерами далекобійна зброя, яка знищувала російську авіацію, яка піднімалася, щоб бомбити нас - це наш захист".

"І цією далекобійною зброєю ми не атакували, це була частина нашого захисту, нашого ППО", - констатував він.

 

 

 

Теги: #партнери #далекобійна_зброя

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