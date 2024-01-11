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18:46 11.01.2024

Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії має бути створений у рамках ООН - Рінкевичс

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Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії має бути створений у рамках ООН - Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що міжнародний трибунал щодо розслідування воєнних злочинів Росії має бути створений у рамках ООН.

"Латвія - одна з тих активних країн у Європейському Союзі і, я навіть сказав би, взагалі в ООН, яка разом з Україною та Польщею працює над тим, щоб ідея про міжнародний трибунал, засудження та розслідування воєнних злочинів не була якось змазана", - сказав він у четвер у Ризі на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо, що потрібно на рівні ООН здійснювати такий трибунал. А також дивитися, які інші рішення можуть бути ефективні, які не допустили б, щоб російські особи могли отримати якийсь імунітет", - сказав президент Латвії.

При цьому він визнав, що "переконати цілу низку країн - це не так просто. Тому ми активно працюємо над цим".

Говорячи про конфіскацію російських активів, Рінкевичс зауважив, що "все-таки має бути спільне рішення європейського рівня, тому що це активи на рівні Європейського Союзу, і це дало б змогу тоді передати ці кошти на відновлення України або на інші заходи підтримки України".

Теги: #рф #трибунал #воєнні_злочини

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