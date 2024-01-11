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13:05 11.01.2024

"Суспільне" презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024"

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Фіналісти національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" провели презентацію своїх пісень, а також жеребкування черговості виступів.

Жеребкування черговості виступів артистів у фіналі конкурсного відбору відбулося на пресконференції в четвер. За його результатами визначено, що виконавець Yaktak із піснею Lalala виступить у фіналі нацвідбору 3 лютого першим, Ingret (Keeper) - другою, Nazva (Slavic English) - третіми, ANKA ("Палала") - четвертою, Drevo (Endless chain) - п'ятим, Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria) - шостими, Mélovin (Dreamer) - сьомим, Skylerr (Time is running out) - восьмою, Ziferblat (Place I Call Home) - дев'ятими, Yagody (Tsunamia) - 10 і Nahaba (Glasses) - 11.

Крім того, на пресконференції відбулася презентація невеликих частин пісень, а повні їхні версії можна буде послухати на офіційних ресурсах національного відбору, зокрема в YouTube.

Раніше "Суспільне" отримало 389 заявок від 288 виконавців на участь у нацвідборі на "Євробачення-2024", з яких 20 учасників було відібрано до лонгліста, а 11 потрапили до фіналу національного конкурсу.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, а півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня. Фінал нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту.

Теги: #євробачення #відбір

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