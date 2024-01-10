Стритфуд "Київська перепічка" й надалі працюватиме в проданій за рекордну суму будівлі в центрі міста - КМДА

Легендарний стритфуд "Київська перепічка", що є однією з візитівок столиці, і надалі працюватиме в проданій за рекордні 150 млн грн будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 3, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Нам вдалося отримати на аукціоні втричі більше коштів, ніж стартова ціна, за будівлю на вулиці Богдана Хмельницького. 150 млн грн за один лот - це абсолютний рекорд серед проданого комунального майна по всій країні за весь час незалежності", - сказав директор департаменту комунальної власності Андрій Гудзь, слова якого наводить пресслужба КМДА в середу.

"Фактично ми продали другий, третій і четвертий поверхи будівлі, бо всі приміщення на першому поверсі, включно з легендарною "Київською перепічкою", уже були в приватній власності. Тому із закладами громадського харчування нічого не трапиться - вони продовжать своє існування", - стверджує Гудзь.

За його словами, "150 мільйонів від продажу цієї нерухомості буде спрямовано до спеціального фонду столиці, кошти з якого використовують виключно на ремонти й будівництво соціально значущих об'єктів, таких як лікарні, садочки та школи".