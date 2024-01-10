Рада має намір наділити Міноборони повноваженнями затверджувати стандарти надання медичної допомоги під час бойових дій

Верховна Рада має намір наділити Міністерство оборони (МО) України повноваженнями щодо затвердження стандартів надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій.

Відповідний законопроєкт №10343 про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України в першому читанні підтримали 326 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Законопроєкт вносить зміни до статті 10 закону "Про оборону України" та статті 14-1 закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Зміни передбачають надання МО повноважень щодо затвердження клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, стандартів надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням (у тактичних умовах) на основі (з числа) стандартів НАТО та/або стандартів, затверджених окремими державами - членами НАТО.

Законопроєкт також пропонує надати МО право визначати порядок додержання зазначених стандартів (рекомендацій) і здійснювати нагляд за їх додержанням. Відповідно до законопроєкту, МО також затверджує за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, а також їх перелік, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій).