10 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 686 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 686 RUSSIAN AGRESSION

10 січня у світі відзначають Всесвітній день метро, День своєрідних людей.

На Багамських островах - День правління більшості, у Беніні - День Вуду, на Фолклендських островах - День Маргарет Тетчер, у Японії - День номера 110.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія.

Всесвітній день метро

10 січня 1863 року в Лондоні було відкрито першу лінію метрополітену завдовжки шість кілометрів, яку побудували за проектом Чарльза Пірсона. Вона складалася з семи станцій, Вагони метро обладнали газовим освітленням. Із першого дня роботи практичність і функціональність нового виду міського транспорту перевершила всі очікування. Тому влада вирішила продовжити лінію в Лондоні ще на 30 кілометрів.

Будівництво метрополітену розпочалося після винаходу англійським інженером Марком Брюнелем у 1814 році прохідницького щита. На цей винахід його надихнуло спостереження за морським молюском, який може самостійно пробурити отвори в уламках затонулих кораблів.

Саме завдяки використанню прохідницького щита 1842 року закінчили будівництво тунелю під річкою Темза. Цей тунель став прототипом метрополітену і підштовхнув до створення цього виду транспорту.

День номера 110 в Японії

10 січня в Японії відзначають День номера 110. Це номер екстреного дзвінка в поліцію.

Дев’ять мільйонів дзвінків щорічно приймає номер поліцейської служби 110 - хяку-тобан. Підраховано, що один дзвінок лунає приблизно у три з половиною секунди, іншими словами, кожен 14-й житель Японії набирає цей номер, повідомляючи про подію, сподіваючись на захист і допомогу поліцейських.

Номер 110 почав працювати в Японії в 1948 році, спочатку у 8 великих містах, це Токіо, Осака, Кіото, Кобе, Йокогама, Кавасакі, Наґоя та Фукуока. Спочатку було два номери: 110 і 1110, але з 1 липня 1954 року, внаслідок введення нового закону про поліцію, повсюдно було прийнято один номер - 110.

Ще цього дня:

1901 – Із відкриття нафтової вишки в Бомонті (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена в США;

1920 - Набув чинності Версальський договір і, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;

1942 - Компанія Ford Motor Company розпочала виробництво автомобілів моделі Jeep;

1946 - У Лондоні в Центральному залі Вестмінстеру відбулося перше засідання Генасамблеї ООН, у якому взяли участь представники 51 країни;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 - У Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО ухвалено проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої 1998 року приєдналася Україна;

2003 - Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Церковне свято

Сьогодні день ушанування пам'яті Григорія Богослова. Він був візантійським богословом і ритором, єпископом Назіанза і Сасима, константинопольським патріархом, одним із отців церкви, великим християнським святим.

Народився близько 330 року в Аріанзі, Каппадокія, у родині благочестивих християн. Його батько, Григорій Старший, був єпископом Назіанза, а його мати, Нонна, двоюрідною сестрою святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.

Григорій Богослов навчався в найкращих школах Олександрії та Афін, де він зустрів свого друга Василя Великого. Вони разом проповідували проти єресі Македонія, яка заперечувала Божество Христа і Святого Духа.

Григорій Богослов написав багато творів, у яких захищав православну віру і розкривав таємниці Святої Трійці. Також був відомий своїми віршами і проповідями, за що його прозвали Богословом. Він помер близько 390 року в Аріанзі.

Іменини: Григорій, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.