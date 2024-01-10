Події

03:25 10.01.2024

Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

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Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко провела важливу зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджет Брінк, повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова 9 січня.

"Разом із Першою віцепрем'єр-міністеркою України - міністром економіки України Юлією Свириденко провели важливу зустріч зі Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та Послом США в Україні Бріджет Брінк. Детально обговорили та скоординували наші подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України", - написала Маркарова у Facebook.

За її словами, під час бесіди особливу увагу було приділено "реальному сектору економіки, підтримці як стратегічних галузей, так і малому та середньому бізнесу".

Теги: #сша #україна #підтримка

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