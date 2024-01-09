Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

Унаслідок повномасштабної російської збройної агресії в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період із 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року пошкоджено або зруйновано 872 об'єкти культурної спадщини. З них об'єктів національного значення - 120, місцевого значення - 682, щойно виявлених - 70", - повідомила пресслужба міністерства.

Із загальної кількості пошкоджених пам'ятки архітектури становлять 279 об'єктів, архітектури та містобудування – 255, історії – 203, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Згідно з даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам'ятки, частково пошкоджено 672 пам'ятки, ступінь пошкодження 177 об'єктів залишається невідомим.