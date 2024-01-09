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13:20 09.01.2024

Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

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Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

Кількість російських фігурантів західних санкційних списків за 2023 рік більш ніж подвоїлася, свідчить статистика системи X-Compliance.

Станом на 31 грудня в санкційних списках ООН, США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Латвії, Польщі, Чехії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сінгапуру, Японії, Китаю й України, які відстежують аналітики X-Compliance, безпосередньо поіменовано 33 тис. 714 фігурантів, із них 18 тис. 483 іноземні особи та 15 тис. 231 російську. Рік тому ці показники дорівнювали відповідно 24 тис. 101, 16 тис. 297 і 7 тис. 804.

Росію в списках представляють 8 тис. 410 фізичних осіб і 6 тис. 821 компанія (рік тому - 4 тис. 832 і 2 тис. 972).

Серед російських компаній, занесених до санкційних списків, 13,2% займаються оптовою торгівлею, 9,7% - науковими дослідженнями і розробками, 7,3% - виробництвом комп'ютерів, електроніки та оптики, 5,2% - наданням фінансових послуг, 5,1% - розробкою програмного забезпечення.

За "правилом 50%", яке застосовується в рамках санкційних списків OFAC (США), Євросоюзу та Великої Британії (HM Treasury), санкції поширюються і на компанії, що не пойменовані в зазначених санкційних списках напряму, але якими його фігуранти володіють на 50 або більше відсотків. Під ризиком поширення дії цього правила на 31 грудня перебували 4 тис. 643 російські компанії.

Теги: #рф #санкції

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