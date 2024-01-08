За програмою "Інтерфлекс" за півтора року пройшли навчання понад 33 тис. українських солдатів

У межах операції "Інтерфлекс" із червня 2022 року було навчено понад 33 тис. українських солдатів, у 2024 році навчання триватиме, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"У межах проведеної Великою Британією операції "Інтерфлекс" пройшли навчання 33 тис. українських солдатів. Велика Британія та її країни-партнери проводять цю базову підготовку піхоти з 2022 року", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони в соціальній мережі Х у понеділок.

Як наголошується у повідомленні, "операція "Інтерфлекс" триматиме у 2024 році, як і підтримка України Великою Британією".