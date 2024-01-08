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16:09 08.01.2024

Рішення Міжнародного суду ООН про долю позову України проти РФ очікується в лютому - нардеп

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Рішення Міжнародного суду ООН про долю позову України проти РФ очікується в лютому - нардеп

Рішення Міжнародного суду ООН щодо подальшої долі позову України проти Російської Федерації, яка звинуватила її в нібито геноциді на Донбасі, очікують на початку лютого, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко (фракція "Слуга народу").

"На початку лютого ми всі очікуємо рішення Міжнародного суду ООН за нашим позовом, який було подано 26 лютого 2022 року щодо агресії РФ, а саме звинувачень РФ нібито в геноциді України на Донбасі. Вони (влада РФ - ІФ-У) аргументують, що це було підставою для початку широкомасштабного вторгнення. І ми все ж сподіваємося, що суд почує наші аргументи і візьме до розгляду наш позов по суті", - сказав він на пресконференції в понеділок у Києві.

Теги: #суд #геноцид #оон

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