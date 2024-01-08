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11:45 08.01.2024

СБУ затримала чиновника "Укрзалізниці", який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині

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СБУ затримала чиновника "Укрзалізниці", який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію в Дніпрі й затримала ще одного агента Федеральної служби безпеки РФ - чиновника однієї з вузлових станцій "Укрзалізниці".

"За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися їхній маршрут із зупинками та пунктами призначення. "Насамперед зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" й танків "Леопард", - наголошується в повідомленні.

За наявними даними, розвідінформація була потрібна окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону. В такий спосіб загарбники сподівалися порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії та затримали його у його будинку.

Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ улітку цього року. В поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #посадовець #укрзалізниця #агент_фсб

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