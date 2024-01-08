Події

10:52 08.01.2024

Колишньому заступнику голови Міноборони Шаповалову повідомлено про нову підозру в розтраті майже 950 млн грн

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Колишньому заступнику голови Міноборони Шаповалову повідомлено про нову підозру в розтраті майже 950 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони та начальнику департаменту Міноборони в розтраті майже 950 млн грн.

"Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про нову підозру ексзаступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного з Департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів", - ідеться в повідомленні Бюро в понеділок.

За інформацією ДБР, у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів.

"Продукція, згідно з висновками судово-балістичних і товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій", - наголошується в повідомленні.

У бюро зазначають, що внаслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави становить майже 950 млн грн.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора.

У повідомленні не називається ім'я підозрюваного колишнього заступника міністра, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони Шаповалова було звільнено у зв'язку зі скандалом навколо закупівель продуктів харчування для військовослужбовців.

ДБР 1 лютого 2023 року повідомило йому про підозру в придбанні продуктів і спорядження для ЗСУ за завищеними цінами. За інформацією ДБР, посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань". При цьому він ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції.

6 листопада 2023 року Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.

Теги: #шаповалов #підозра #дбр

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