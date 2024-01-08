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10:28 08.01.2024

Мінкультури повідомляє про відсутність договорів з УПЦ (МП) про оренду та безоплатне користування держмайном, дія яких закінчується у 2024 р.

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Мінкультури повідомляє про відсутність договорів з УПЦ (МП) про оренду та безоплатне користування держмайном, дія яких закінчується у 2024 р.

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє про відсутність договорів із релігійними громадами Української православної церкви (Московського патріархату) про оренду та безоплатне користування державним майном, дія яких закінчується у 2024 році.

"Повідомляємо про відсутність договорів між закладами культури сфери підпорядкування МКІП та організаціями УПЦ (МП), дія яких закінчується у 2024 році", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо інформації про державне майно, стосовно якого у 2024 році спливає термін дії договору з релігійними громадами УПЦ (МП) про безоплатне користування.

Теги: #упц_мп #мінкультури

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