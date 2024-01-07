У Хмельницькій області до електропостачання під'єднано всі населені пункти

У Хмельницькій області до електропостачання під'єднано всі населені пункти, без електрики залишаються 699 абонентів (із них 666 побутових), повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у неділю ввечері.

"Заживлені усі населені пункти області, триває підключення 699 абонентів (зокрема 666 побутових) до енергомережі. Дякуємо усім, хто працює над усуненням наслідків негоди!", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів у трьох районах Хмельницької області, без електроенергії залишилися 4131 побутовий і 225 непобутових споживачів.