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12:07 07.01.2024

Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

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Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

Словаччина надасть Україні партію гуманітарної допомоги для проходження зимового періоду на загальну суму понад 203 тис. євро, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

"Вантаж вагою 21 тонну містить електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у Збройних силах Словацької Республіки та Збройних сил Словацької Республіки. Також продукти харчування, бутильовану воду та одяг із запасів Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки", - зазначається в повідомленні.

Одержувачами допомоги стануть Міністерство охорони здоров'я України, Київ; Міністерство внутрішніх справ України, Львів; обласне підприємство "Донецьктеплокомуненерго", Донецьк, та міська рада Покровська Донецької області.

"Кризи можуть зачепити будь-яку країну, і солідарність між країнами може стати ключовим елементом у вирішенні глобальних проблем. Допомога Україні може означати аналогічну підтримку Словаччини з боку інших країн у майбутньому в разі будь-якої кризи", - зазначається в повідомленні.

Теги: #україна #словаччина #гумдопомога

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