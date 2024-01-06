Усіх шахтарів після 16 годин перебування під землею через знеструмлення після обстрілу виведено на поверхню - Міненерго

Усі 17 шахтарів, які опинилися на знеструмленому внаслідок обстрілу російських агресорів вугледобувному підприємстві на Донеччині, виведені на поверхню, а шахта знову під'єднана до електромережі, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі в суботу, люди перебували під землею 16 годин.

Щодо ситуації в енергосистемі загалом, то, як зазначає Міненерго, в короткостроковий аварійний ремонт виведено блок ТЕС, після ремонту до роботи підключено блок ТЕЦ.

Міненерго повідомило про відсутність дефіциту електроенергії та про те, що графіки відключень не застосовуються, але нагадало про важливість зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання: у вихідні дні вони припадають на 10:00-12:00 і 18:00-20:00.

Імпорт та експорт електроенергії на поточну добу не передбачається. Водночас Міненерго повідомило, зокрема, про відключення внаслідок бойових дій ПЛ 110 у Харківській області, внаслідок чого були знеструмлені побутові споживачі й об'єкти АТ "Укрзалізниця". Однак збоїв у русі поїздів не було, а протягом години всі споживачі були заживлені.

Як повідомлялося, увечері 4 січня російські окупанти вкотре обстріляли ТЕС на Донеччині, внаслідок чого відключено її блок. Також знеструмлювалося обладнання однієї з підстанцій: без напруги залишилися побутові споживачі та шахта.

За інформацією міністерства, у шахті на той момент було 17 працівників, а на поверхні виникла пожежа, її ліквідували.