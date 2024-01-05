Події

13:58 05.01.2024

Майже 30 окупантів за тиждень здаються в полон в операційній зоні ОСУВ "Таврія"

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Майже 30 російських військових в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" щотижня здаються в полон, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Здаються в полон щотижня по-різному, але майже 30 осіб в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за тиждень здаються в полон. Умови різні. Деякі - за програмою "Хочу жити", але більшість потрапляють у полон, скажімо, в бою. І не завжди це жорстокий бій - тобто два-три постріли, і вони здаються", - сказав Штупун в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Теги: #полон #таврія

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