Майже 30 окупантів за тиждень здаються в полон в операційній зоні ОСУВ "Таврія"

Майже 30 російських військових в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" щотижня здаються в полон, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Здаються в полон щотижня по-різному, але майже 30 осіб в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за тиждень здаються в полон. Умови різні. Деякі - за програмою "Хочу жити", але більшість потрапляють у полон, скажімо, в бою. І не завжди це жорстокий бій - тобто два-три постріли, і вони здаються", - сказав Штупун в ефірі телемарафону в п'ятницю.