18:45 15.08.2025

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю схвалив рішення про виплати допомоги в розмірі 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військовослужбовців, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби", - написала Свириденко в Телеграм за підсумками позачергового засідання уряду в п'ятницю.

Також, за її словами, на доручення Ставки головнокомандуючого на засіданні ухвалено рішення, "які допоможуть швидко закрити потреби фронту".

"Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дасть змогу оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій. Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн — процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну", - повідомила голова уряду.

Крім того, Міністерство оборони Українги ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на один рік після завершення воєнного стану, "щоб ворог не міг використати ці дані", повідомила Свириденко.

