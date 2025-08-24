Інтерфакс-Україна
Події
17:28 24.08.2025

В Україну повернули з полону 8 цивільних – Коордштаб

Фото: https://t.me/Koord_shtab/

Під час чергового 68-го комбінованого обміну Україна повернула військових, представників практично всіх сил оборони, та 8 цивільних, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців", - йдеться у повідомленні Коордштабу у телеграмі.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

