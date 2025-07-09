Інтерфакс-Україна
Події
21:00 09.07.2025

3-я ОШБр вперше за допомогою виключно наземних роботів та дронів взяла в полон росіян

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Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади за допомогою виключно наземних роботизованих комплексів (НРК) та FPV-дронів "вперше в історії сучасної війни" взяли в полон окупантів у Харківський області.

"Без піхоти і без втрат. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів", -повідомляє пресслужба 3-ї ОШБр в Телеграмі у середу.

Відзначається, що ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе.

"До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом — взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ був здійснений підрозділом НРК "NC13".

 

Теги: #окупанти #полон

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