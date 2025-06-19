Вперше українські воїни взяли ворога в полон за допомогою FPV-дрона

Вперше українські воїни за допомогою FPV-дрона взяли в полон ворожого піхотинця, повідомила пресслужба Сухопутних військ.

"Командир екіпажу дрона 414 бригади "Птахи Мадяра" з позивним Пейн прямував до своєї цілі, коли росіянин підняв руки. Пілот не став ліквідовувати окупанта, а супроводив його до наших позицій і передав у руки піхотинців суміжного підрозділу", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ у телеграмі у четвер.

Як уточнили в 414 бригаді, подія сталася 17 червня. "Саме за допомогою фпв, для 414 бригади "Птахи Мадяра" це (взяття в полон – ІФ-У) сталося вперше", зазначили в бригаді.

Допис пресслужби в телеграм-каналі бригади супроводжується відеофіксацією події.