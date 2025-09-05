Перебування у полоні більше 2,5 тис українських військових підтверджено OSINT-методами - Добросердов

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

Перебування у полоні 2577 українських військовослужбовців було підтверджено OSINT-методами, повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"Одним із ключових напрямів роботи є забезпечення належного функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (…) Зокрема, застосовуються OSINT-методи, за допомогою яких підтверджено перебування у полоні 2577 військовослужбовців. - написав Добросердов у телеграм-каналі у п'ятницю за підсумками зустрічі зустріч з представниками місії незалежних експертів Московського механізму ОБСЄ.

За словами Добросердова, інформація щодо 680 осіб, серед яких 91 цивільна людина, ще не підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), наразі відомо про 8 випадків, коли люди, ідентифіковані як полонені, згодом були знайдені серед загиблих. Щодо шести з них МКЧХ так і не підтвердив інформацію про перебування у полоні.

Уповноважений зазначив, що це вже п'ятий візит делегації ОБСЄ з метою моніторингу дотримання прав українських полонених. Очікується, що наприкінці вересня незалежні експерти місії ОБСЄ оприлюднять звіт на міжнародному рівні щодо порушення Росією зобов’язань перед ОБСЄ, зловживань і порушень прав людини, воєнних злочинів та інших порушень норм міжнародного гуманітарного права.

OSINT-метод - це метод збору та аналізу інформації з загальнодоступних джерел, таких як вебсайти, соціальні мережі, новинні статті та інші.