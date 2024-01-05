Події

12:36 05.01.2024

У Львові оголосили конкурс на проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України

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У Львові оголосили конкурс на проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України

Виконком Львівської міськради оголосив всеукраїнський відкритий конкурс на проєктну пропозицію Меморіального комплексу військових поховань Героїв України, повідомив у телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.

"На Личакові буде облаштовано Меморіал, присвячений пам'яті Українських Героїв. Ми маємо берегти цю пам'ять для майбутніх поколінь", - написав Садовий.

За його даними, конкурс розпочинається сьогодні, 5 січня, а конкурсні пропозиції можна надсилати до 18 березня поточного року.

Згідно з рішенням виконкому, результати архітектурного конкурсу буде оголошено на початку квітня поточного року.

Наразі загиблих воїнів ЗСУ ховають у Львові на Марсовому полі.

Теги: #львів #військові #меморіал #проєкт

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