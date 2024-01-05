Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала жінка

Російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, внаслідок обстрілу постраждала 44-річна жінка, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсонська міська територіальна громада за минулу добу була обстріляна 20 разів, російський ворог використав для цього 98 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Наддніпрянському. Унаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу одна жінка отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Їй надано медичну допомогу", - написав Мрочко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.