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01:37 05.01.2024

Окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області

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Окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області

Російські війська за день обстріляли п'ять громад Сумської області, зафіксовано понад 30 вибухів, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на кордоні станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Великописарівська, Есманська громади", - зазначено в повідомленні в Телеграм-каналі.

За даними ОВА, по Краснопільській громаді ворог гатив із міномету (5 вибухів), артилерії (2 вибухи), а також скинув із БпЛА вибухові пристрої ВОГ (3 вибухи), так само атаки БпЛА зазнала Білопільська громада (1 вибух).

Також росіяни здійснили обстріли з АГС по Великописарівській громаді (16 вибухів) і мінометів (5 вибухів), мінометного обстрілу зазнала Хотинська громада (5 вибухів).

Крім того, по території Есманської громади росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух).

Теги: #обстріли #сумська_область

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