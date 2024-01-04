Події

20:43 04.01.2024

Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка"

2 хв читати
Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка"

Міністерство соціальної політики України затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка", в якому збільшено кількість товарів, що мають попит, повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністерство соціальної політики затвердило своїм наказом №1 від 2 січня 2024 року скоригований вміст "Пакунка малюка", який зараз проходить процедуру державної реєстрації", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті міністерства в четвер увечері.

Зазначається, що в новому бебі-боксі буде збільшено кількість або додано товари, які мають попит, зокрема багаторазові вологостійкі пелюшки й теплий одяг для немовлят, а також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання і зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого діти швидко виростають.

Заступник міністра соціальної політики України Уляна Токарєва також наголосила, що вартість "Пакунка малюка" зросте до 7 689 грн у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. В міністерстві пояснюють, що вартість бебі-боксу становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, у 2024 р. цей прожитковий мінімум становить 2 563 грн.

Після завершення державної реєстрації наказу з ним можна буде ознайомитися на сайті Мінсоцполітики.

Склад "Пакунка малюка" переглядається кожні чотири роки з урахуванням експертної думки фахівців різних міністерств, а також із залученням батьків немовлят і представників ЮНІСЕФ. Вміст бебі-боксу коригується відповідно до результатів обговорень, фокус-групових досліджень і побажань батьків.

У пресслужбі нагадали, що "Пакунок малюка" було запроваджено 2018 року, відтоді видано близько 700 тис. таких пакунків.

 

Теги: #мінсоцполітики #пакет_малюка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 28.12.2023
Понад 37 тис. українських сімей отримали "Пакунок малюка" у 2023 році

Понад 37 тис. українських сімей отримали "Пакунок малюка" у 2023 році

20:13 26.12.2023
ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів

ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів

11:24 29.11.2023
В Україні виготовляють 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

В Україні виготовляють 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

10:26 28.11.2023
В Україні відкрили 70 кризових кімнат і шелтерів для постраждалих від домашнього насильства у 2023 році - Мінсоцполітики

В Україні відкрили 70 кризових кімнат і шелтерів для постраждалих від домашнього насильства у 2023 році - Мінсоцполітики

12:36 21.11.2023
У плані програми Ukraine Facility враховано сферу культури - Мінкультури

У плані програми Ukraine Facility враховано сферу культури - Мінкультури

10:20 31.10.2023
Єдину інформсистему соціальної сфери відкрито для всіх держорганів - Мінсоцполітики

Єдину інформсистему соціальної сфери відкрито для всіх держорганів - Мінсоцполітики

12:46 25.10.2023
У найближчі роки Україна країна стане східноєвропейським центром протезування - Жолнович

У найближчі роки Україна країна стане східноєвропейським центром протезування - Жолнович

10:26 13.10.2023
Легалізація медичного канабісу може змінити життя тяжкохворих людей і полегшити його паліативним хворим - Мінсоцполітики

Легалізація медичного канабісу може змінити життя тяжкохворих людей і полегшити його паліативним хворим - Мінсоцполітики

10:38 10.10.2023
Психосоціальної підтримки формування життєстійкості потребують 80% українців - Жолнович

Психосоціальної підтримки формування життєстійкості потребують 80% українців - Жолнович

13:31 03.10.2023
Жолнович розраховує на запуск у всій країні системи електронного кейс-менеджменту з надання соцпослуг у 2024 році

Жолнович розраховує на запуск у всій країні системи електронного кейс-менеджменту з надання соцпослуг у 2024 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина передала Україні систему ППО Skynex у рамках нового пакета військової допомоги

Росіяни обстріляли Красногорівку Донецької області, загинула літня жінка - голова ОВА

Постачання засобів ППО і ракет до них залишається пріоритетом номер один - Зеленський

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну бойову роботу після вибухів у Криму

ЗСУ близько 15:00 уразили командний пункт з'єднання російських військ поблизу Севастополя - Стратком

ОСТАННЄ

Українська компанія постачала в РФ засоби тактичної медицини, її власнику висунуто підозру - СБУ

Німеччина передала Україні систему ППО Skynex у рамках нового пакета військової допомоги

Росіяни обстріляли Красногорівку Донецької області, загинула літня жінка - голова ОВА

Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу ворога

Постачання засобів ППО і ракет до них залишається пріоритетом номер один - Зеленський

Законопроєкт про мобілізацію потребує серйозного доопрацювання

Протягом доби ЗС України відбили 23 ворожі атаки на авдіївському напрямку

Росіяни атакували Нікополь із застосуванням БПЛА, двоє людей постраждали - голова ОВА

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну бойову роботу після вибухів у Криму

Близько 70% українців сумніваються у дієвості петицій - соцопитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА