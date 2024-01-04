Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка"

Міністерство соціальної політики України затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка", в якому збільшено кількість товарів, що мають попит, повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністерство соціальної політики затвердило своїм наказом №1 від 2 січня 2024 року скоригований вміст "Пакунка малюка", який зараз проходить процедуру державної реєстрації", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті міністерства в четвер увечері.

Зазначається, що в новому бебі-боксі буде збільшено кількість або додано товари, які мають попит, зокрема багаторазові вологостійкі пелюшки й теплий одяг для немовлят, а також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання і зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого діти швидко виростають.

Заступник міністра соціальної політики України Уляна Токарєва також наголосила, що вартість "Пакунка малюка" зросте до 7 689 грн у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. В міністерстві пояснюють, що вартість бебі-боксу становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, у 2024 р. цей прожитковий мінімум становить 2 563 грн.

Після завершення державної реєстрації наказу з ним можна буде ознайомитися на сайті Мінсоцполітики.

Склад "Пакунка малюка" переглядається кожні чотири роки з урахуванням експертної думки фахівців різних міністерств, а також із залученням батьків немовлят і представників ЮНІСЕФ. Вміст бебі-боксу коригується відповідно до результатів обговорень, фокус-групових досліджень і побажань батьків.

У пресслужбі нагадали, що "Пакунок малюка" було запроваджено 2018 року, відтоді видано близько 700 тис. таких пакунків.