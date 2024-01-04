ДСНС: У Кропивницькому внаслідок обстрілу загинула одна людина, поранено вісьмох

Унаслідок падіння уламків на територію одного з промислових об'єктів у Кропивницькому поранень зазнали вісім осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Уранці 4 січня внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнав один із промислових об'єктів на території обласного центру. У результаті падіння уламків одна людина загинула та восьмеро поранені", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер.

Раніше про одного загиблого вже повідомляв голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Як інформує ДСНС, також через падіння уламків було пошкоджено кілька будівель, сталося "займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники".