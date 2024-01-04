Події

10:43 04.01.2024

Рух вантажівок біля прикордонного переходу "Медика - Шегині" знову заблоковано - Держприкордонслужба

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Рух вантажівок біля прикордонного переходу "Медика - Шегині" знову заблоковано - Держприкордонслужба

Рух вантажних автомобілів у Польщі навпроти пункту пропуску "Медика - Шегині" знову заблоковано, повідомляють у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України в четвер.

"За наявною інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе і на виїзд з Польщі, і на в’їзд", - ідеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що наразі на в'їзд в Україну на території Польщі чекають на цьому напрямку близько 800 вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів і легкового транспорту.

 

Теги: #польща #держприкордонслужба

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