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02:20 04.01.2024

Європа може зазнати нападу з боку Росії протягом кількох років - Туск

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Європа може зазнати нападу з боку Росії протягом кількох років - Туск

 Європа може зазнати нападу з боку Росії в найближчі кілька років, коли її військова перевага стане очевидною, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції 3 грудня, повідомляє Rzeczpospolita.

"Разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським ми підготували таку ініціативу, заклик взяти до уваги потреби європейської оборонної промисловості. Не тільки заради можливої швидкої підтримки України. Хоча б тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему військового переозброєння, і, звісно, Європа тут сильно відстає. Ми хочемо мобілізувати і використати всі доступні дипломатичні засоби і переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикального збільшення військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа зазнає прямого нападу Росії в найближчі кілька років", - попередив прем'єр-міністр.

"Це веління часу і стратегічна необхідність: Європа загалом має бути у військовому відношенні сильнішою за Росію. Це єдиний спосіб зміцнити європейські та польські кордони", - підсумував Туск.

Він також повідомив, що питання посилення східного флангу силами НАТО стане темою наступного засідання Постійного комітету з безпеки при Раді міністрів.

Теги: #рф #україна #польща #напад

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