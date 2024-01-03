У медзакладах залишається 28 постраждалих унаслідок обстрілу Харкова у вівторок, двоє у важкому стані

Станом на ранок 3 січня в медустановах залишається 28 із 62 постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару по центру Харкова вранці 2 січня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок учорашнього ранкового ворожого обстрілу Харкова постраждали 62 людини, з них 6 - діти. Одна жінка загинула. У медзакладах міста перебувають 28 осіб, із них 4 - діти. Двоє дорослих у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок вечірнього обстрілу міста, здійсненого окупантами о 22:40 і 22:42, за попередніми даними, ракетами С-300, було частково зруйновано будівлю школи в Основ'янському районі, постраждалих не зафіксовано.

За словами Синєгубова, внаслідок денного ворожого обстрілу Вовчанська було зруйновано та пошкоджено два будинки. Поранення дістала 65-річна жінка.