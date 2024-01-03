На автодорозі біля н.п. Велика Білка на Львівщині перекинулася вантажівка, що перевозила кран

На автодорозі біля н.п. Велика Білка у Львівській області сталася ДТП із перекиданням вантажівки, що перевозила кран, унаслідок чого пошкоджено проїжджу частину дороги, повідомила пресслужба патрульної поліції України.

"На 105 км+950 м автодороги М-09 (Тернопіль - Львів - Рава-Руська), біля населеного пункту Велика Білка, сталося перекидання вантажівки, що перевозила кран", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено проїжджу частину.

Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху.