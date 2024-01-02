Події

16:37 02.01.2024

Кількість жертв ранкових обстрілів України сягнула 5, ще 119 осіб постраждали - ДСНС

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Кількість жертв ранкових обстрілів України сягнула 5, ще 119 осіб постраждали - ДСНС

П'ятеро людей загинули й ще 119 постраждали внаслідок атаки по Україні вранці у вівторок, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 16:00 підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі за двома адресами в Подільському районі м. Києва. Також у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку", - ідеться в повідомленні.

За даними відомства, на місцях обстрілу задіяні понад 500 рятувальників й 111 одиниць техніки.

 

Теги: #жертви #дснс #обстріли

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