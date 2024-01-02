Пані посол США у відповідь на нову атаку РФ: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на російські атаки вранці на українські населені пункти закликала підтримати Україну зараз, щоб зупинити президента РФ Володимира Путіна.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - написала пані посол у Х (твіттер) у вівторок уранці.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про 13 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі Києва, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.

У Києві через ракетну атаку знеструмлено частину будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах, повідомив ДТЕК.