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09:08 02.01.2024

Пані посол США у відповідь на нову атаку РФ: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

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Пані посол США у відповідь на нову атаку РФ: Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на російські атаки вранці на українські населені пункти закликала підтримати Україну зараз, щоб зупинити президента РФ Володимира Путіна.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - написала пані посол у Х (твіттер) у вівторок уранці.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про 13 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі Києва, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.

У Києві через ракетну атаку знеструмлено частину будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах, повідомив ДТЕК. 

Теги: #реакція #посол_сша #ракетна_атака

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